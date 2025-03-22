Yüksekovalıların sağlık sırrı: Doğada kendiliğinden yetişiyor, doğal antibiyotik! Kilosu 50 TL

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerde toplanan çiriş otu, tezgahlarda yerini aldı.

Yüksekovalıların sağlık sırrı: Doğada kendiliğinden yetişiyor, doğal antibiyotik! Kilosu 50 TL
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:02

Yüksekova’da baharın gelmesiyle birlikte doğada yetişen ve halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan tezgahlarda 40-50 TL arasında satılan çiriş otu, C vitamini açısından zengin olmasıyla biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği söylenen şifalı ot, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mart ayının ortalarından itibaren Şemdinli’nin taşlık ve çalılık alanlarından toplanan çiriş otu, temizlenip ayıklandıktan sonra satışa sunuluyor. Bölge halkı tarafından yumurtalı kavurmada, çorbada, sulu yemekte, pilavda ve börekte kullanılan çiriş otu, sofraların adeta vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.


Etiketler: #hakkari #çiriş otu #tezgah

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