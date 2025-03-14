Sadece Erzincan Ovası’nda yetişiyor: 70 gün sonra hasat edilecek! Aşırı talep görüyor....

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:42

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:42

Bu kapsamda Erzincan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin sevilen ürünleri arasında yer alan ve sadece Erzincan’da yetiştirilen Kertah Lahanasının fideleri Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli Mahallesinde toprakla buluştu.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ve teknik ekipler Geyikli Mahallesi’nde fide dikimi gerçekleştiren çiftçileri ziyaret etti. Ekipler, Kertah Lahanası dikiminden önce gerçekleştirilen hazırlık aşamalarını inceleyerek, dikime başlayan Selami Sezer ile görüş alışverişinde bulundular.

Üzümlü’ye bağlı Geyikli Mahallesinde çiftçilikle uğraşan ve yıllardır Kertah Lahanası yetiştiriciliği yapan Selami Sezer, kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı sezonda kısa bir gecikme yaşandığını kaydederek, aradaki farkı kapatmaya çalışacaklarını söyledi. Selami Sezer Kertah Lahanası’nın gerek Erzincan’da gerekse bölge illerinde aşırı talep gören yöresel bir lahana çeşidi olduğunu özellikle dini bayramlar öncesinde aşırı talep gördüğünü söyledi.

Bu sezon Kertah Lahanasında ilk dikimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Selami Sezer, 70- 75 gün içerisinde lahanaların hasat olgunluğuna erişeceğini ve Kurban Bayramı öncesinde hem Erzincan hem de çevre illerde tüketicilerin beğenisine sunulacağını söyledi. Sezer, 8 dekar alana sahip tarlasında 15 bin Kertah Lahanası fidesinin dikimini gerçekleştirdikten sonra fidelerin üzerinin plastik naylonla kaplanmak suretiyle az da olsa bir sera etkisi oluşturduklarını ve toprak sıcaklığını artırarak vejetatif gelişmeyi hızlandırdıklarını kaydetti.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ise çiftçi Selami Sezer’e teşekkür ederek kendilerine her zaman teknik anlamda yardıma hazır olduklarını ve sezon boyunca çiftçilerin hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi.