Yumurta kabuklarını atmayın! Ezip yoğurtla karıştırınca bakın ne oluyor?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 00:21

Güncelleme: 21.05.2023 - 00:21

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yumurta kabuklarının çok şaşırtan faydaları sıralandı- Bakın yumurta kabuklarıyla neler yapılıyor. Yumurta kabuklarını güzelce temizledikten sonra rondodan geçirerek incecik toz haline getirin. Ardından içine cilt tipinize göre yumurta akı, bal ya da zeytinyağı ekleyerek karıştırın ve yüz maskesi olarak kullanın. İçindeki bolca kalsiyum ve diğer yararlı mineraller sayesinde cildinizi temizleyen ve yaşlanma karşıtı bir etki yaratan bu maskeyi çok seveceksiniz, eminiz.

Önemli not: Yumurta kabuğunun hücre yenilenmesinde de rolü büyüktür. Yumurta kabuğuyla hazırlanan cilt maskeleri sayesinde birçok kişi cilt hücrelerini yenileyerek daha canlı bir görünüme kavuşur. Yumurta kabuğunda bulunan vitamin ve mineraller cilt lekelerini giderme ve cildi beyazlatma etkisini gösterecektir.



Yumurta kabuklarını toz haline getirip yaptığınız yemeklere serpiştirerek ya da taze sıkılmış limon suyuyla bir araya getirip tüketerek içindeki bolca kalsiyumdan yararlanabilir, kemik erimesine karşı vücudunuzu daha güçlü bir hale getirebilirsiniz. Ancak bu yöntemin faydalı olduğuna dair yeterli bilimsel kanıtlar bulunuyor. Bu nedenle eğer ciddi bir rahatsızlığınız varsa öncesinde mutlaka doktorunuza danışmanız büyük önem taşıyor, bizden söylemesi.

YOĞURTLA KARIŞTIRINCA ETKİSİ ÇOK ŞAŞIRTIYOR

1 çay kaşığı zeytinyağını tavaya koyun, yumurta kabuklarını parçalayıp içine atın ve kavurmaya başlayın. Yakmadan kavurun ve zaten bu esnada kabuklar kırılacaktır. Ezilen bu kabukları yoğurda ekleyerek yiyebileceğiniz gibi bala karıştırarakta yiyebilirsiniz. Bu kür kemik erimesine çok faydalı olacaktır.