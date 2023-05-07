Yumurta yerken zehirlenmeyin böyleyse hemen çöpe atın...

Yayınlanma: 07.05.2023 - 01:11

Güncelleme: 07.05.2023 - 01:11

Son dönemde yumurta nedeniyle zehirlenenlerin sayısı artıyor. Yumurta yerken dikkat etmenizde fayda var. Peki bozuk yumurta nasıl anlaşılır?

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte bayat yumurtayı anlamaya yarayan test paylaşıldı. Mutfağınızda buzdolabında muhafaza ettiğiniz yumurtaların tazeliğini anlamak için basit bir test uygulayabilirsiniz.

Bir kabın içerisine yeteri miktarda su koyun. Daha sonra test etmek istediğiniz yumurtaları içi su dolu kabın içine bırakın. Eğer suyun içine bıraktığınız yumurtalar, kabın dibinde kalıyorsa, yumurtanız, 1 veya 3 günlüktür.

Yumurtanın suyun üzerinde kalması ise yumurtanın 16-18 gün arasında olduğunu gösterir.

Bu teste göre; yumurtanın su içerisinde yükseldiği her santim, günü de uzatır.

İşte işinize yarayacak yumurta testi

BOZUK YUMURTA YENİLDİĞİNDE NE OLUR?

Bozuk yumurta içerisinde bulunan salmonella bakterisi bu zehirlenmeye davetiye çıkaran faktördür. Ortalama 12-72 saat içerisinde karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateşlenme ile gıda zehirlenmesi belirtileri başlar.



BOZUK YUMURTANIN TADI NASIL OLUR?

Yumurtanın beyazı ve sarısı düzgün olsa bile bozulmuş yumurta kötü kokar. Organik yumurtalarda ise kümes kokusunu andıran bir koku duyabilirsiniz. Aldığnıız koku yumurtanın bozuk ya da bayat olduğunu göstermez. Bu durum, yumurtanın çok pişmesinden kaynaklanıyor olabilir.