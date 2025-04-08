Yunus Günçe'nin tiyatro oyunları iptal edildi: 'Aybüke'yi en iyi ben anlarım'

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle TRT dizisi Teşkilat kadrosundan çıkarılması, destek veren oyuncuların da işsiz kalmasına yol açtı. Ünlü tiyatrocu Yunus Günçe, AKP ve MHP'li belediyeler tarafından 59 oyununun iptal edildiğini duyurdu.

Yunus Günçe'nin tiyatro oyunları iptal edildi: 'Aybüke'yi en iyi ben anlarım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:15

TRT'nin popüler dizisi Teşkilatta rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan tarihinde Instagram hesabından "Satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot çağrısı yapmıştı.

Bu paylaşımı sonrasında, Pusat dizinin kadrosundan apar topar çıkarıldı. Ünlü oyuncuya destek veren Furkan Andıç, Boran Kuzum, Eray Ertüren ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT projelerinden çıkarıldı.

Boykot çağrılarının etkisiyle işsiz kalan bir diğer isim ise ünlü tiyatrocu Yunus Günçe oldu. Günçe, eşiyle birlikte sahneye koydukları Karı Koca İşler / Yeni Sürüm adlı tiyatro oyununun AKP ve MHP'li belediyeler tarafından iptal edilmesiyle büyük bir darbe aldı.

Yunus Günçe, X hesabından yaptığı açıklamada, toplamda 59 oyunun iptal edildiğini ve bu sayının artabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün iptal edilen oyunlarımız: Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ, Kayseri. Toplamda 59 oyun oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz."

Günçe, tüm zorluklara rağmen yılmayacaklarını ve sahneye çıkabildikleri oyunları oynayacaklarını vurguladı. Ayrıca, kendilerine destek olan, iyi dileklerde bulunan ve yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür etti.


Etiketler: #yunus günçe #Aybuke Pusat

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