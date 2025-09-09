Yurt dışı çıkış harcı sadece Türkiye’de mi var? İşte uygulayan ülkeler

Yurt dışına seyahat eden yolcular için çıkış harcı uygulaması birçok ülkede geçerli. Türkiye’de uzun süredir uygulanan ve tartışma konusu olan bu harç, aslında yalnızca Türkiye’ye özgü bir uygulama değil. Dünyanın farklı bölgelerinde de vatandaşlardan yurt dışına çıkarken belirli bir ücret talep ediliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Yurt dışı çıkış harcı, ülkeden ayrılan yolculardan alınan ve genellikle devletin genel bütçesine gelir olarak kaydedilen bir ödemedir. Çoğu ülkede bu harç; pasaport, vize veya uçak bileti masraflarının dışında, ek bir kalem olarak karşımıza çıkar.

HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

Türkiye'de yurt dışına çıkış harcı uygulaması ilk olarak 1 Ağustos 2001'de başladı. O tarihte harç bedeli 50 Amerikan doları karşılığı Türk lirasıydı. 2025 Eylül ayı itibariyle yurtdışına çıkış harcı bin Türk Lirası oldu.

Filipinler: “Travel tax” adıyla biliniyor, uçuşlarda kişi başı yaklaşık 1.600 peso (yaklaşık 28 dolar).

Endonezya: Çıkış harcı, varış noktası ve uçuş türüne göre değişiyor.

Meksika: Turistlerden alınan çıkış harcı bulunuyor, genellikle bilet fiyatına dahil ediliyor.

Tayland: Daha önce doğrudan alınırken, artık genellikle bilet fiyatlarına yansıtılıyor.

Japonya: 2019’dan bu yana “sayonara tax” adı altında kişi başı yaklaşık 1.000 yen (yaklaşık 7 dolar) uygulanıyor.

Avustralya: “Passenger movement charge” adıyla biliniyor ve yaklaşık 60 Avustralya doları.

Şili, Arjantin ve bazı Latin Amerika ülkeleri: Çıkış harcı uygulaması mevcut, ücretler ülkelere göre farklılık gösteriyor.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Bazı ülkelerde çıkış harcı havaalanında nakit olarak ödenirken, bazı ülkelerde ise uçak bileti fiyatına ekleniyor. Türkiye’de ise yolcular harç pulu alarak veya dijital ödeme yöntemiyle bu işlemi gerçekleştiriyor.