Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:19

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:19

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadelede yasaklanan yurtta sulh cihanda sulh yazılı tişörtlerin ardından yurttaş, bu cümlenin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Yurtta sulh cihanda sulh ne demek, kim söyledi? Yurtta sulh cihanda sulh ne anlama gelir?

YURTTA SULH CİHANDA SULH NE DEMEK?

Bu ilke 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dış politika düsturudur. Devlet yönetiminde ve her türlü devlet faaliyetlerinde yönlendirici bir nitelik taşıyan, “Yurtta sulh, cihanda sulh'' ilkesi, sadece bir parola değil, aynı zamanda bir üstün hukuk kuralıdır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef tutar, ilke, hem iç politikanın, hem de dış politikanın temel dayanağıdır.



YURTTA SULH CİHANDA SULH SÖZÜNÜ KİM SÖYLEMİŞTİR?

"Yurtta sulh, cihanda sulh" ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931'de seçim dolayısıyla millete beyannamesinde dile getirilmiştir. Atatürk beyannamesinde "Cumhuriyet Halk Fırkasının müstakar umumî siyasetini şu kısa cümle açıkça ifadeye kâfidir zannederim: Yurtta sulh, cihanda sulh için, çalışıyoruz." ifadelerinde bulunmuştur.

