'Yürüyüş yaparken başınızı dik tutun' uyarısı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 07:00

Prof. Dr. Deniz Demirci, doğru yürüyüş yapmanın önemli püf noktaları ve doğru ekipman kullanmanın önemine dikkati çekti.

Yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Demirci, 'Egzersiz olarak yürüyüş yaparken doğru teknik, sakatlanmaları önlerken, antrenmanınızı daha etkili ve keyifli hale getirir. Yürüyüşte postür yani duruş önemlidir' ifadelerini kullandı.

Demirci, 'Yürüyüş yaparken, başınızı dik tutun, ileriye bakın. Çeneniz nötr bir pozisyonda olmalı, çok yüksek olmamalı veya göğsünüze doğru sıkışmamalıdır. Omuzlarınız geride ve rahat olmalı, kambur durulmamalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

"KAT KAT GİYİNMEK FAYDALI OLABİLİR"

Yürüyüşte adım uzunluğunun sabit olması gerektiğini kaydeden Demirci, şunları kaydetti:

'Adım uzunluğu yürüyüşte önemlidir, yapılan yürüyüşün türü ne olursa olsun adım uzunluğu sabit bir şekilde korunmalıdır. Yürüyüş yaparken her zaman bir ayak daima yerle temas halinde olmalıdır. Yürüyüş, önce topuk vuruşu ile başlar, ardından ayak topuğa kadar yuvarlanır ve ayak parmaklarından güçlü bir itme ile bitirilir. Daha uzun adımlara değil, daha hızlı adımlara odaklanılır. Yürüyüş esnasında kol salınımları önemlidir. Bu, yürüyüşü tüm vücut egzersizi haline getirir.

Yürürken konuşabiliyor ancak bir şarkının sözlerini söyleyemiyorsanız tempolu yürüdüğünüzü anlayabilirsiniz. Yürüyüş kıyafetlerinin rahat olması ve özgürce hareket edebilmek için çok sıkı olmaması gerekiyor. Bazı atletik giysiler, nemi cildinizden uzak tutmaya yardımcı olan özel polyester veya naylon ter emici kumaştan yapılır. Teri kumaşın dış yüzeyine taşıyarak hızla buharlaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yürüyüş boyunca vücut ısınız değişebileceğinden kat kat giyinmek faydalı olabilir.

Yürüyüş yaparken ayakkabı seçimi de önemli. Rahat, yeterli destek sağlayan ve ayakta su toplamasına neden olmayan herhangi bir ayakkabı veya spor ayakkabı ile yürüyüş yapabilirsiniz. İşe yürüyerek gidecekseniz her zamanki iş kıyafetlerinizi rahat bir çift ayakkabı ile giyebilir ve işe gittiğinizde ayakkabılarınızı değiştirebilirsiniz.'

Demirci, uzun yapılması planlanan yürüyüşlerde de bazı tedbirlerin alınabileceğini belirtti.

Haftanın çoğu günü en az 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılması gerektiğini belirten Demirci, 'Haftada 1-2 kez işe yürüyerek gidin. Molalarınızda 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Yemeklerden önce veya sonra 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Merdivenlerden inip çıkın; asansör ve yürüyen merdivenleri kullanmaktan kaçının. Evdeyken de aktif olun. Biraz bahçe işi yapın. Köpeğinizi gezdirin. Markete yürüyerek gidin' ifadelerini kullandı.

Demirci, güvenli yürüyüş için önerilerini de şöyle sıraladı:

'Mümkün olan yerlerde kaldırımlarda yürüyün. Caddelerde yürüyorsanız, her zaman karşıdan gelen trafiğe dönük olun, hava karardıktan sonra yürümekten kaçının. Yürümeyi seçerseniz, iyi aydınlatılmış caddelerde yürüyün, yansıtıcı aksesuarlar ve açık renkli giysiler giyin, bir el feneri, bir düdük ve bir cep telefonu taşıyın. Bir misyonla yürüyün. Nereye gittiğinizi biliyormuş gibi görünmeye çalışın ve tempolu yürüyün. Nerede ve ne zaman yürüyeceğinizi birilerine bildirin ki nerede olduğunuzu ve ne zaman döneceğinizi bilsinler.'