Yutkunma zorluğunu ve boğaz ağrısını anında dindiriyor: Mucizevi adaçayı ve bal karışımı...

16.03.2026 12:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Boğazda başlayan yanma ve yutkunurken hissedilen cam kırığı batması hissi, üst solunum yolu enfeksiyonlarının ilk habercisidir. Uzmanlara göre antiseptik özelliği en yüksek bitki olan adaçayı, doğru demlenip bal ile buluştuğunda boğazdaki iltihabı saniyeler içinde yatıştırır...

Boğaz ağrısı, vücudun virüslerle ilk karşılaştığı yer olan bademcik bölgesindeki savaşın bir sonucudur. Bu bölgede oluşan ödem ve kızarıklık, konuşmayı ve yemek yemeyi bile acı verici bir hale getirebilir. Antik çağlardan beri "şifalı bitki" olarak kullanılan adaçayı, içeriğindeki uçucu yağlar sayesinde boğazdaki sinir uçlarını hafifçe uyuşturarak ağrı hissini azaltır ve enfeksiyonun yayılmasını engeller.

EKLENEN BİR KAŞIK BAL BOĞAZIN YUMUŞAMASINDA ETKİLİ

Uzmanlara göre, adaçayının asıl mucizesi içeriğindeki "sineol" maddesinde gizlidir. Bu madde, boğazdaki mikropları öldürürken aynı zamanda tahriş olmuş dokuları onarır. Çaya eklenen bir tatlı kaşığı bal ise hem bitkinin acılığını alır hem de boğazın kurumasını önleyerek yumuşak kalmasını sağlar. Ancak adaçayının etkisini göstermesi için çayın kaynatılması değil, doğru sürelerde demlenmesi hayati önem taşır.

Gerçek bir boğaz iksiri hazırlamak için demleme kuralına sadık kalınmalı. Uzmanlara göre, bir fincan kaynamış suyun içine 2-3 adet adaçayı yaprağı atılmalı ve fincanın ağzı kapatılarak tam 5 dakika demlenmeli. Süre sonunda yapraklar içinden çıkarılmalı ve çay biraz ılıdıktan sonra bal eklenmeli. Hazırlanan bu şifalı karışımla önce derin bir gargara yapılmalı, ardından yudum yudum içilerek boğaz bölgesi dezenfekte edilmeli.

İlgili Konular: #bal #Boğaz ağrısı #adaçayı