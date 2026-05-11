Yüz binlerce liralık kremleri çöpe attıran uzak doğu sırrı...

Son yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran Kore güzellik trendlerinin temelinde, cildi yoran ağır kimyasallar yerine doğanın sunduğu onarıcı içerikler yatıyor. Mutfakta Uzak Doğu lezzetleri denerken elinizin altında sürekli bulunan pirinç, aslında cilt bakımının en güçlü antioksidanlarından biridir.

İçerdiği doğal 'kojik asit', hücre yenileyici mineraller ve B vitaminleri sayesinde pirinç suyu; güneş lekelerini açar, sivilce izlerini soldurur ve gözenekleri sıkılaştırarak cilde o meşhur porselen parlaklığını verir.

NASIL UYGULANIR?

Yarım çay bardağı organik pirinci (tercihen yasemin veya baldo) önce tozundan arınması için bir kez sudan geçirin. Ardından temiz bir kaseye alıp üzerine bir su bardağı içme suyu ekleyin ve 2-3 saat bekleterek suyun o yoğun, sütümsü kıvama gelmesini sağlayın. Elde ettiğiniz bu mucizevi suyu küçük bir sprey şişesine alın. Akşamları yüzünüzü temizledikten sonra tonik olarak tüm cildinize sıkın ve kurumasını bekleyin.

Sadece bir haftalık düzenli kullanımda bile fondötene ihtiyaç duymayacak o duru ve aydınlık görünüme kavuştuğunuza inanamayacaksınız. (Kalan suyu buzdolabında 4 gün saklayabilirsiniz.)