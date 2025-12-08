Yüz yıkarken asla yapılmamalı: Cildin yaşlanmasına neden olan hata...

Derinlemesine temizlik hissi verdiği düşüncesiyle yüzün kaynar suyla yıkanması ve ölü derilerden arınmak için kese veya sert liflerle ovulması, toplumda sıkça rastlanan alışkanlıklardır. Ancak yüz derisinin vücudun diğer bölgelerine göre çok daha ince ve hassas olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Yapılan dermatolojik incelemelerde, yüksek ısının ve fiziksel baskının (keseleme), cildin doğal nem dengesini sağlayan lipid tabakasını erittiği gözlemlenmiştir. "Gıcır gıcır" temizlik hissi, aslında cildin savunmasız kaldığının ve kuruduğunun bir işareti olarak kabul edilmektedir.

SICAK SU: KILCAL DAMARLARIN DÜŞMANI

Yüzün sıcak su ile yıkanmasının, cildin doğal yağlarını (sebum) yok ettiği ve kuruluk (dehidrasyon) problemine yol açtığı bilinmektedir.

Kızarıklık ve Rozasea: Yüksek ısının damarları genişleterek yüzde kalıcı kızarıklığa ve kılcal damar çatlamalarına neden olabileceği belirtilmektedir.

Daha Fazla Yağlanma: Sıcak suyla yağından arındırılan cildin, kendini korumak için tepki olarak daha fazla yağ ürettiği, bunun da akne oluşumunu tetiklediği ifade edilmektedir.

Öneri: Yüz temizliğinde mutlaka ılık su (ne sıcak ne soğuk) tercih edilmeli ve cilt şok etkisinden korunmalıdır.

KESE VE LİF: MİKRO ÇİZİKLER OLUŞTURUYOR

Vücut için faydalı olabilen keseleme işleminin, yüz bölgesine uygulandığında mikroskobik düzeyde hasarlar yarattığı vurgulanmaktadır.

Bariyer Hasarı: Sert liflerin veya kesenin, cildin en üst katmanı olan epidermiste mikro çizikler (micro-tears) oluşturduğu ve bu durumun bakterilerin cilde girişini kolaylaştırdığı belirtilmektedir.

Leke Riski: Sürtünmeye bağlı tahrişin, ciltte melanin üretimini tetikleyerek leke oluşumuna (hiperpigmentasyon) zemin hazırlayabileceği konusunda uyarılar yapılmaktadır.

Alternatif: Fiziksel peeling (kese) yerine, cildi nazikçe arındıran asit bazlı (AHA/BHA) kimyasal peeling yöntemlerinin veya enzim tozlarının kullanılması tavsiye edilmektedir.

HAVLU İLE KURULARKEN DİKKAT EDİLMELİ

Yıkama sonrası yapılan bir diğer hatanın da yüzü havluyla sertçe ovuşturmak olduğu belirtilmektedir.

Tampon Hareketler: Yüzün ayrı bir kağıt havluyla veya sadece yüze özel yumuşak bir havluyla, sürtmeden, tampon hareketlerle (pıt pıt yaparak) kurulanması gerekmektedir.

Nemli Bırakılmalı: Cildin tamamen kurutulmaması, hafif nemli bırakılarak üzerine nemlendirici sürülmesi, nemin cilde hapsedilmesi (lock-in) açısından önem taşımaktadır.