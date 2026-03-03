Yüzde bırakıldığında cilt bariyerini içten içe eritiyor...

Pratikliği sebebiyle makyaj temizleme rutinlerinin baş tacı olan misel sular, kozmetik sektörünün en büyük pazarlama efsanelerinden birini barındırır. Şişelerin üzerinde yazan "durulamadan kullanabilirsiniz" talimatı, cildin mikrobiyomuna ciddi zararlar verir. Misel suların içindeki aktif temizleyici maddeler, tıpkı bulaşık deterjanı veya el sabunu gibi yağı ve kiri çözmek üzere tasarlanır.

Uzmanlara göre, pamuğa dökülüp yüz silindikten sonra bu suların ciltte bırakılması, yüze sabun sürüp yıkamadan uyumakla tamamen aynı etkiyi yaratır. Yüzeyde kalan bu deterjan molekülleri çalışmaya devam ederek cildin doğal ve faydalı yağlarını eritir; savunmasız kalan cilt dışarıdan gelen bakterilere karşı tamamen açık hale gelir. Özellikle hassas ciltlerde bu durumun mikro-yanıklara ve kalıcı kızarıklığa dönüşür.

Bu ürünlerin makyajı kabaca çözmek için harika bir "ilk adım" ancak temizlik sadece misel su ile bitirilmemeli. Uzmanlara göre misel suyla silinen yüz, mutlaka su bazlı bir temizleme jeli veya en kötü ihtimalle sadece bol ılık su ile durulanmalı. Makyaj pamuğunda kir görmemek, yüzün kimyasallardan arındığı anlamına gelmediği unutulmamalı.