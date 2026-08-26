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Yüzüstü veya yan uyumaya son: Sabah yüzünde oluşan 'uyku kırışıklıklarına' karşı 3 doğal çözüm

Yüzüstü veya yan uyumaya son: Sabah yüzünde oluşan 'uyku kırışıklıklarına' karşı 3 doğal çözüm

26.08.2026 14:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yüzüstü veya yan uyumaya son: Sabah yüzünde oluşan 'uyku kırışıklıklarına' karşı 3 doğal çözüm

Geceleri sürekli aynı pozisyonda uyumak, yüz derisinin yastığa sürtünmesiyle zamanla kalıcı hale gelen "uyku kırışıklıklarına" yol açabilir. Pahalı medikal ürünlere gerek kalmadan evdeki doğal yöntemlerle bu çizgileri hafifletmek ve önlemek mümkün. İşte uykuda oluşan kırışıklıklara karşı uygulayabileceğiniz 3 etkili bakım adımı...
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Cilt bakımına ne kadar özen gösterirsek gösterelim, gecede 7-8 saat boyunca yüzümüzü yastığa bastırarak uyumak yer çekimi ve sürtünmenin etkisiyle deride mekanik katlanmalara neden olur. Zamanla mimik çizgilerinden bağımsız olarak oluşan çizgiler, özellikle yanak ve göz çevresinde yaşlı bir ifade yaratabilir. Cildin elastikiyetini destekleyen doğal içeriklerle bu süreci tersine çevirebilirsiniz.

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1. KUŞBURNU YAĞI VE ALOE VERA İLE GECE ONARIMI

Kuşburnu yağı, içerdiği yüksek esansiyel yağ asitleri ve A vitamini türevleri sayesinde cildin gece boyu yenilenme mekanizmasını maksimum seviyede destekler.

Uygulama Yolu: İki tatlı kaşığı saf aloe vera jeline 3 damla saf kuşburnu yağı damlatılarak karıştırılır. Yatmadan önce yüzün katlanmaya müsait yanak ve şakak bölgelerine hafif yukarı yönlü masajla yedirilir.

Derinlemesine beslenen cilt bariyeri esneklik kazanır, uykuda oluşan baskı izleri sabah çok daha hızlı kaybolur.

2. SALATALIK SUYU VE E VİTAMİNİ İLE SIKILAŞTIRICI KOMPRES

Salatalığın yüksek su oranı ve E vitamininin antioksidan gücü, sabah yüzünde şişlikle karışık kırışıklık hisseden cildi anında toparlar.

Uygulama Yolu: Yarım çay bardağı taze sıkılmış salatalık suyuna bir kapsül E vitamini eklenerek pamuk yardımıyla yüzün hassas bölgelerine kompres yapılır, 10 dakika bekletilip durulanır.

Neme doymuş, gerginliği artmış ve uykunun yüzde bıraktığı yorgun kırışık izleri silinmiş pürüzsüz bir ten elde edilir.

3. GÜL SUYU VE MADEN SUYU İLE SABAH SIKILAŞTIRMA TONİĞİ

Maden suyunun zengin mineralleri ile gül suyunun kolajen destekleyici etkisi, uykudan yeni uyanan cildin kılcal damarlarını uyarır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda soğuk maden suyu ve saf gül suyu sprey şişesinde karıştırılarak sabah uyanıldığında yüzün tamamına püskürtülür ve hafif el hareketleriyle yedirilir.

Kan akışı hızlanmış, sıkılaşmış ve uykunun yarattığı ödem ile kırışıklık görünümü anında dağılmış dinç bir yüz hatları ortaya çıkar.

İlgili Konular: #cilt bakımı #kırışıklık

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