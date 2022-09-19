Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın boşanma davasına yayın yasağı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:53

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak’ın evli olduğu Başak Ceylan Torun, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti. Ardından Başak Ceylan Boşnak, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

Kaan Boşnak’ın avukatı, boşanma davasına gizlilik kararı ve yayın yasağı alınması için mahkemeye dilekçe sundu.

"HEDEF HALİNE GETİRİLDİ"

Dilekçede, karşı tarafın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile müvekkile yönelik suç isnadı yaptığına, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerde bulunduğuna, müvekkilin ülke çapında hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip olduğuna ve mesleki itibarının zedelenerek hedef haline getirildiğine yer verildi.

Dilekçede ayrıca, çiftin 1 buçuk yaşındaki çocuklarının ruhsal sağlığına ve olumsuz etkilerden korunması gerektiğine de değinildi.



