Kaan Boşnak'tan 'şiddet' iddialarına ilişkin açıklama: 'Mağdur benim'
Boşanma aşamasındaki eşi Başak Ceylan Torun’un 'şiddet' iddialarıyla gündeme gelen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Boşnak, fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun kendisi olduğunu öne sürdü.
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, 2020 yılında evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Başak Ceylan Torun’un kendisi hakkındaki şiddet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Boşnak’ın avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla yapılan açıklamada, ‘fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun Kaan Boşnak olduğu’ ileri sürüldü.
"İTİBARI HEDEF ALINDI"
Açıklamada, “Basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız” ifadelerine yer verilerek, ‘kamuoyunun hassasiyetinin suiistimal edildiği’ ve Boşnak’ın ‘kişilik hakları ile itibarının hedef alındığı’ savunuldu.
"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"
Başak Ceylan Torun ile ‘mahkemede hesaplaşılacağının’ aktarıldığı açıklamada, “Bu çerçevede Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz” sözleri yer aldı.
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