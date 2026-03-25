Z Kuşağı erkeklerinde 'geleneksel' dönüş: İtaat beklentisi 'Boomer' kuşağını ikiye katladı

Modern dünyanın özgürlükçü değerleriyle büyümesi beklenen Z Kuşağı erkekleri, ikili ilişkilerde şaşırtıcı bir biçimde geleneksel kodlara geri dönüyor. Ipsos ve King’s College London tarafından 29 ülkede gerçekleştirilen dev araştırma, genç erkeklerin aile içi hiyerarşi konusundaki bakış açısının, dedeleri ve babalarıyla kıyaslandığında çok daha kısıtlayıcı olduğunu kanıtladı. Araştırma sonuçları, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kuşaklar arası bir "tersine göç" yaşandığına işaret ediyor.

KÜRESEL ARAŞTIRMADA KUŞAK ÇATIŞMASI: GENÇLER DAHA MUHAFAZAKAR

23 bin kişinin katılımıyla tamamlanan ankete göre, Z Kuşağı erkeklerinin yüzde 31’i "kadınlar kocalarına daima itaat etmeli" görüşünü savunuyor. Bu oran, 1946-1964 yılları arasında doğan "Baby Boomer" kuşağı erkeklerinde sadece yüzde 13 seviyesinde kalıyor. Önemli kararlarda "son söz" hakkının erkekte olması gerektiğini düşünen genç erkeklerin oranı ise yüzde 33'ü buluyor. Veriler, en genç yetişkin kuşağın, toplumsal cinsiyet rolleri bakımından kendilerinden iki nesil önceki büyüklerinden daha katı bir otorite anlayışına sahip olduğunu gösteriyor.

'MODERN' VE 'GELENEKSEL' ARASINDA SIKIŞAN Z KUŞAĞI

Araştırma, genç erkeklerin zihnindeki derin bir çelişkiyi de ortaya koyuyor. Z Kuşağı erkekleri, bir yandan kariyerinde başarılı kadınları "daha çekici" bulurken, diğer yandan bu kadınların aile içinde mutlak bir itaat göstermesini bekliyor. Uzmanlar bu durumu "ilginç bir ikilem" olarak tanımlıyor. Genç erkeklerin yüzde 24’ü bir kadının "çok bağımsız görünmemesi" gerektiğini savunurken, bu oran eski nesil erkeklerde yarı yarıya daha düşük seyrediyor. Bu tablo, modern iş dünyası değerleri ile geleneksel aile yapısı beklentileri arasındaki sıkışmışlığı belgeliyor.

SİYASİ KUTUPLAŞMA VE SAĞ KANAT EĞİLİMİ

Genç erkeklerdeki bu tutum değişikliği, dünya genelindeki siyasi eğilimlerle de paralellik gösteriyor. Yale Üniversitesi’nin 2025 yılı verileriyle de desteklenen bulgular, 18-21 yaş arası erkek seçmenlerin sağ kanat politikalara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Genç kadınlar demokrat değerlere daha sıkı sarılırken, aynı yaş grubundaki erkeklerin otoriter ve geleneksel değerlere yönelmesi, nesil içinde devasa bir ideolojik uçurum yaratıyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 'TEHDİT' Mİ GÖRÜLÜYOR?

Araştırmanın en düşündürücü kısımlarından biri de genç erkeklerin eşitlik mücadelesine bakışı oldu. Z Kuşağı erkeklerinin yaklaşık yüzde 60’ı, erkeklerden toplumsal cinsiyet eşitliği için "çok fazla şey istendiğini" ve bu durumun kendilerine zarar verdiğini düşünüyor.