Z kuşağı iş başvurusu yapmayı bilmiyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 12:03

Güncelleme: 03.11.2024 - 12:08

Başarılı iş kadını Jane Lu, Z kuşağından gelen bir iş başvurusunu şimdiye kadar aldığı en kötü başvuru olarak nitelendirdi. TikTok’ta 54 binden fazla izlenen bir videoda, Avustralyalı Shark Tank ve Showpo kurucusu Lu, işletme dersinde yardımcı olmak üzere başvuruda bulunan bir adayın dosyasını ele aldı.

Lu, başvuruda yapılan hataları vurgulayarak, “Hataları fark etmemek elde değil, metni doğrudan ChatGPT'den kopyalayıp yapıştırıyorlar.” dedi. Açıklamasını bitirirken, gelecekteki adaylara zekalarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Z kuşağının iş başvurusunda sıkça yaptığı hatalar

1. CV Hazırlarken Öne Çıkan Eksiklikler

İş insanlarına göre, Z kuşağının CV hazırlama aşamasında eksik kaldığı bazı önemli noktalar var. Genç adaylar, çoğu zaman deneyimlerini ve yetkinliklerini doğru bir şekilde ifade edemiyor ya da özgeçmişlerini sade ve anlaşılır bir formatta sunamıyor. İş dünyasında profesyonellik işareti olarak kabul edilen belirli CV kurallarına uymak, Z kuşağında alışılmış bir yaklaşım değil. Örneğin, uzun açıklamalar yerine, kısa video ya da görsel içeriklerle kendini ifade etmeyi tercih eden genç adaylar, iş insanları tarafından "fazla yaratıcı" veya "detaysız" bulunabiliyor.

2. E-posta Yazma ve İletişim Becerileri Eksikliği

Geleneksel iş dünyasında, e-posta yazmak önemli bir profesyonel beceri olarak kabul edilir. İşverenler, başvuru sürecinde net, düzgün ve resmi dilde e-posta iletişimi beklerken, Z kuşağı bazen fazla rahat ya da gündelik bir üslup kullanabiliyor. Emojilerle dolu, kısa cümleli e-postalar veya yanıt vermekte geç kalan genç adaylar, iş dünyasında profesyonellikten uzak olarak algılanabiliyor. İşverenler, resmi dilin hâlâ iş dünyasında bir zorunluluk olduğunu hatırlatırken, Z kuşağı ise bu kuralların eski ve gereksiz olduğunu savunabiliyor.

3. Mülakatlarda Netlik ve Beklenti Farklılıkları

Z kuşağı, esnek çalışma saatleri, yaratıcı özgürlük ve iş-yaşam dengesi gibi kavramlara büyük önem veriyor. Ancak işverenlerin bu talepleri her zaman karşılamaya hazır olmaması, mülakatlarda gerginlik yaratabiliyor. Genç adaylar, geleneksel mülakat sorularına kısa yanıtlar vermeyi, iş hayatı ile ilgili kişisel sınırlarını belirtmeyi tercih ediyor. İş insanları ise bu tutumu "ciddiyetsiz" veya "hazırlıksız" olarak nitelendiriyor. Özellikle belirli kariyer hedefleri ve uzun vadeli planlar konusunda net olmayan adaylar, işverenler için soru işareti oluşturabiliyor.

4. Sadakat ve Kariyer Planlamasında Zorluklar

İş dünyasında kalıcılık ve sadakat önemlidir, ancak Z kuşağı bu konuda biraz farklı düşünüyor. İş insanları, gençlerin uzun vadeli kariyer hedefleri oluşturmak yerine, hızla yükselmeyi ve sık iş değişiklikleri yapmayı tercih ettiklerini gözlemliyor. "Bu nesil işte kalıcı olmak yerine deneyim kazanmaya odaklanıyor," diyen işverenler, Z kuşağının geleceğe dair net planlar sunmakta zorlandığını ifade ediyor. Bu durum, iş başvurularında güven sorunu yaratırken, genç adayların beklentilerini dile getirmekte zorlanmalarına da yol açabiliyor.