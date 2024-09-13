Z kuşağı acil durumlarda bile teknolojiden kopamıyor! Gençler eski nesillerden farklı bir yol tercih ediyor!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:42

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:42

Acil bir durumda hızlı karar vermek hayati önemi taşıyor. Ancak bu kritik anlarda insanlar hangi eşyaları kurtarmayı seçiyor? Talker Research tarafından yapılan bir anket, farklı nesillerin bu şekilde nasıl cevaplandıklarını ortaya koyuyor. Yapılan araştırma Z kuşağının seçimlerinin teknolojiyle olan ilişkilerini gözler önüne seriyor.

Z KUŞAĞININ TEKNOLOJİ AŞKI

Talker Research tarafından yapılan ankete göre Z kuşağının yüzde 35'i, bir tahliye sırasında ilk kurtaracakları eşyanın dizüstü bilgisayar olduğunu belirtiyor. Aynı orandaki kesintileri, ayakkabılarını almayı istediklerini söylerken, sadece %30'u reçeteli ilaç almak gibi bir parlaklık gösteriyor. Bu sonuçlar, Z kuşağının teknolojik olarak ön planda tutan bir nesil olduğunu ortaya koyuyor.

2022'de Ukrayna'da savaşın patlak vermesiyle, gençlerin sosyal medyada savaş deneyimlerini paylaşmaları gibi örnekler, bu teknolojik bağlılığın kriz anlarında bile devam ettiğini gösteriyor. Aynı şekilde, İsrail-Hamas çatışmalarına dair günlük içerikleri de mevcut sosyal medya platformlarında geniş bir yer buluyor.

DİĞER NESİLLERİN ÖNCELİKLERİ DAHA FARKLI

Z kuşağından daha eski nesiller, daha geleneksel tercihler yapmalarıyla dikkatleri çekiyor. Örneğin, Millennials (1981-1996 doğumlular), teknolojiye değer veriyor, reçeteli ilaç alma konusunda Gen Z'ye göre daha dikkatli. Baby Boomers (1946-1964 doğumlular) ise aile parçalarını, eşyalarını ya da sevdiklerine ait eşyaları kurtarmayı tercih ediyor.