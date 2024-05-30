Z kuşağının yarısı çifte hayat sürdürüyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:48

Güncelleme: 30.05.2024 - 19:48

Araştırmaya göre, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 46'sı, çevrimiçi ortamlardaki kişilikleri ile gerçek dünyadaki karakterleri arasında büyük fark olduğunu belirtti. Bu oran Y kuşağında yüzde 38, X kuşağında yüzde 18 ve "baby boomers" kuşağında yüzde 8 olarak belirlendi.

Ankette katılımcılara internetteki kişiliklerini herhangi bir aile üyesinden gizleyip gizlemedikleri de soruldu. Her beş kişiden biri bu soruya "Evet" yanıtını verdi. Z kuşağında bu oran yüzde 31 iken, Y kuşağında yüzde 27 olarak kaydedildi.

ÇOĞUNLUK KENDİNİ ÇEVRİMİÇİ DAHA İYİ İFADE EDİYOR

Z kuşağı katılımcılarının yüzde 53'ü, çevrimiçi platformlarda kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini belirtirken, bu oran Y kuşağında yüzde 49, X kuşağında yüzde 35 ve "baby boomers" kuşağında yüzde 23 olarak açıklandı.

Lenovo Kuzey Amerika Pazarlama Genel Müdürü Gerald Youngblood, çalışmanın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyadaki gençlerin yaklaşık beşte birinin ruh sağlığı sorunu var, bu da küresel bir krizin yansıması. Bu sosyal deneyin, zihinsel sağlık adına birbirimizin dünyasını anlama ihtiyacına dair arkadaş ve aile arasında daha fazla diyalog kurulmasını sağlamasını umuyoruz."

Independent Türkçe'nin derlediği bu çalışma, gençlerin çevrimiçi ve gerçek dünyadaki kimliklerini nasıl farklı şekilde yaşadıklarını ve ifade ettiklerini ortaya koyarak, dijital çağın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ışık tutuyor.