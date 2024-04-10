Zafer Algöz'den buruk bayram mesajı: 'Sizler olmadan...'

24 gün arayla önce annesi Güner Algöz, ardından babası Cevdet Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, Ramazan Bayramı'nı buruk bir mesajla kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:24
Zafer Algöz'den buruk bayram mesajı: 'Sizler olmadan...'
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Zafer Algöz, 8 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ü kaybetmişti. Anne ve baba acısını peş eşe yaşayan Zafer Algöz için Ramazan Bayramı buruk geçiyor.

Sosyal medya hesabından annesi Güner Algöz ve babası Cevdet Algöz'ün aynı karede yer aldığı bu fotoğrafı yayımlayan Zefer Algöz, "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.


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