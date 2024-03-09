Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi Güner Algöz hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:06
Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi Güner Algöz hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, 62 yaşındaki annesinin cenaze tören bilgilerini paylaştı.

Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camisi'nden ikindi namazını takiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.

"AİLEMİZİN ULU ÇINARI..."

Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."


Zafer Algöz haberleri

İlgili Haberler

Zafer Algöz'den 'Cem Yılmaz' yorumu: 'Bence Türkiye'deki tek meddah'

Zafer Algöz'den 'Cem Yılmaz' yorumu: 'Bence Türkiye'deki tek meddah'
Atadeniz ailesinden Zafer Algöz'e tepki!

Atadeniz ailesinden Zafer Algöz'e tepki!
Seren Serengil, Zafer Algöz'e telif davası açacağı iddialarını yalanladı!

Seren Serengil, Zafer Algöz'e telif davası açacağı iddialarını yalanladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ara tatil' açıklaması: 'Devam etmesi yönünde görüş bildirildi'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ara tatil' açıklaması: 'Devam etmesi yönünde görüş bildirildi'
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!
Trabzonspor'da sakatlık: Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da sakatlık: Uğurcan Çakır
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti

Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!
Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe açıklaması!

Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe açıklaması!
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi