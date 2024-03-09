Zafer Algöz'ün acı günü: Annesi Güner Algöz hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, 62 yaşındaki annesinin cenaze tören bilgilerini paylaştı.
Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camisi'nden ikindi namazını takiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek.
"AİLEMİZİN ULU ÇINARI..."
Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."
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