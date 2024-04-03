Zafer Algöz'ün acı günü: Annesini ve babasını üst üste kaybetti

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:43

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:43

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla hem annesini hem de babasını kaybetti. 24 gün önce annesinin kaybını duyuran Algöz, bugün de babası Cevdet Algöz'ü kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşan Algöz, annesi ve babasının bir arada olduğu fotoğrafları paylaşarak, "65 yıllık aşıklar cennette buluştular" ifadelerini kullandı.

"65 YILLIK AŞIKLAR..."

Algöz, babasının vefat haberini sosyal medyada duyurarak başsağlığı dileklerini kabul etti. Paylaşımında, "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız; Geriş kabristanında defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını sürdüren Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz ise 24 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu anne ve babasının birlikte yer aldığı geçmiş fotoğrafları paylaştı. O fotoğraflar sanatçının hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı. İşte o fotoğraflar...