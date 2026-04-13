Dünyaca ünlü pop yıldızı Zara Larsson, İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman ve nerede? Zara Larsson konseri bilet fiyatları

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Dünya starı Zara Larsson, 9 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Konser, doğa ile müziğin iç içe geçtiği Bonus Parkorman sahnesinde gerçekleşecek.

ZARA LARSSON KONSERİ BİLET FİYATLARI

Zara Larsson hayranlarının en çok merak ettiği bilet satış tarihi açıklandı. Konser biletleri, 13 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) saat 10:30 itibarıyla genel satışa sunuldu.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte avantajlı dönem fiyatları belli oldu:

Avavtajlı Dönem

Genel Alan - 2600.00 TL

Sahne Önü - 5000.00 TL