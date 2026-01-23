Zayıflama iğneleri havayollarına servet kazandırabilir: Yılda 580 milyon dolar tasarruf iddiası

ABD’de son yıllarda hızla artan zayıflama ilacı kullanımı, havacılık sektöründe de dikkat çekici bir maliyet avantajı doğurabilir. Jefferies tarafından yayımlanan yeni çalışmada, yolcu ağırlığındaki düşüşün uçakların daha az yakıt tüketmesine katkı sunacağı, bunun da Amerikan havayollarına yüz milyonlarca dolarlık tasarruf getirebileceği belirtildi. Analize göre özellikle American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines ve United Airlines bu eğilimden doğrudan etkilenebilir.

ZAYIFLAMA İLAÇLARININ HAVAYOLLARINA BEKLENMEDİK KATKISI

Jefferies’in raporunda, ABD’de zayıflama ilaçlarının kullanımının artmasıyla birlikte yolcuların ortalama ağırlığının düşebileceği ve bunun uçuş maliyetlerini aşağı çekebileceği vurgulandı. Çalışmaya göre söz konusu dört büyük havayolu şirketi, uzun vadede yakıt giderlerinde yıllık 580 milyon dolara varan bir avantaj elde edebilir.

Bu tablo, basit bir fizik hesabına dayanıyor: Uçak ne kadar hafifse, havalanmak ve seyir irtifasında ilerlemek için o kadar az yakıt harcar. Havayollarının en büyük gider kalemleri arasında yer alan yakıt, küçük oranlı değişimlerde bile ciddi bütçe etkisi yaratabiliyor.

“SÜRPRİZ DEĞİL”: YAKIT HÂLÂ EN BÜYÜK MALİYETLERDEN BİRİ

Raporun yazarı ve Jefferies’te hisse senedi analisti olarak görev yapan Sheila Kahyaoglu, bulguların şaşırtıcı olmadığını belirtti. Kahyaoglu’na göre yakıt, havayolları için en büyük maliyet kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor ve ağırlık düşüşü bu gideri doğrudan etkiliyor.

Araştırmacılar ayrıca, uçak ağırlığında yüzde 2’lik bir azalmanın şirketlerin hisse başına kârını yaklaşık yüzde 4 artırabileceğini hesapladı. Bu tahmin, kilo kaybı eğiliminin yalnızca operasyonel maliyetlere değil, finansal performansa da yansıyabileceği anlamına geliyor.

YAKIT ALIMINI AZALTMALARI BEKLENMİYOR

Kahyaoglu, tasarruf potansiyeline rağmen havayollarının yakıt alımlarını bu nedenle azaltmasını beklemediğini de not etti. Şirketlerin yakıt tüketimini belirleyen faktörler arasında rota planlaması, uçuş yoğunluğu, filo yapısı ve operasyonel gereklilikler gibi değişkenler bulunuyor.

Bu nedenle rapor, doğrudan “daha az yakıt satın alma” sonucundan çok, aynı operasyon ölçeğinde daha verimli uçuş ihtimaline işaret ediyor.