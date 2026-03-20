Zayıflama ilaçlarına doğal alternatif: Bilim dünyası bu 'süper gıdayı' öneriyor

2026 yılı itibarıyla zayıflama ilaçlarına yönelik küresel talep artarken, tıp dünyası sağlıklı ve sürdürülebilir kilo kaybı için doğaya dönüş mesajı veriyor. Uzmanlar, yüksek protein ve lif kaynağı olan fasulyenin, sadece kilo vermeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda kalp sağlığını koruyan mucizevi bir "süper gıda" olduğunu vurguluyor. Özellikle siyah fasulyenin, popüler zayıflama ilaçlarının temel mekanizması olan GLP-1 hormon seviyelerini doğal yollarla artırdığı saptandı.

SİNDİRİM SİSTEMİNDE 'SÜNGER' ETKİSİ

Beslenme uzmanları, fasulyenin kalp dostu olmasının temelinde içerdiği çözünür liflerin yattığını belirtiyor. Dr. Catherine Metzgar, bu liflerin sindirim sisteminde bir "sünger" gibi çalıştığını ifade ediyor. Vücuttaki kötü kolesterolü (LDL) hapseden bu lifler, kolesterolün emilmeden dışarı atılmasını sağlayarak damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Ayrıca fasulyede bol miktarda bulunan potasyum, kan basıncını dengeleyerek kalp krizi riskine karşı koruma sağlıyor.

KAN ŞEKERİ DENGESİ VE TOKLUK HİSSİ

Fasulyenin yüksek protein ve kompleks karbonhidrat yapısı, vücudun sindirim sürecini yavaşlatıyor. Bu yavaşlama, kan şekerinde ani dalgalanmaların önüne geçerek gün içindeki enerji düşüşlerini ve tatlı krizlerini engelliyor. Uzmanlar, siyah fasulye gibi türlerin vücutta doğal olarak GLP-1 hormonunu tetiklediğine dikkat çekiyor. Bu hormon, beyne tokluk sinyali göndererek iştahın kontrol altına alınmasını sağlıyor; tıpkı son dönemin popüler zayıflama ilaçlarının yaptığı gibi.

KANSER RİSKİNE KARŞI DOLAYLI KORUMA

Beslenme uzmanı Caitlin Beale, fasulyenin içeriğindeki polifenollerin ve antioksidan bileşiklerin vücuttaki kronik iltihaplanmayı (enflamasyon) azalttığını söylüyor. Bunun yanı sıra, fasulye tüketimi sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı oluyor. Bilimsel veriler, vücuttaki fazla yağ oranının birçok kanser türüyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle düzenli baklagil tüketimi, ideal kilonun korunmasını sağlayarak kanser riskini de dolaylı yoldan düşürüyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN EN ZENGİN BESİN KAYNAĞI

Fasulye çeşitleri; demir, magnezyum, folat ve potasyum gibi hayati mineraller açısından en zengin gıdalar arasında yer alıyor. Üstelik bu "süper gıda", diğer protein kaynaklarına kıyasla çok daha ekonomik bir seçenek sunuyor. İster haşlanmış ister yemek olarak tüketilsin, her öğüne dahil edilebilen bu besin, 2026 yılında sağlıklı yaşamın ve doğal yoldan zayıflamanın en güçlü anahtarı kabul ediliyor.