Zayıflama ilaçlarında 'Ozempic poposu' alarmı: Hızlı kilo kaybı kasları eritiyor mu?

Başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen ancak iştah üzerindeki etkisi nedeniyle zayıflama amacıyla yaygınlaşan GLP-1 ilaçları, kullanıcılar arasında beklenmedik şikayetlere yol açıyor. Sosyal medya platformlarında ve tıbbi forumlarda bir araya gelen pek çok kullanıcı, ilaçla gelen hızlı kilo kaybının ardından kalça bölgelerinde yağ dokusunun tamamen yok olduğunu ve uzun süre oturmanın imkansız hale geldiğini belirtiyor. Tıp literatürüne "Ozempic poposu" (Ozempic butt) olarak giren bu durum, sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda ciddi bir kas kaybı ve fiziksel rahatsızlık belirtisi olarak değerlendiriliyor.

HIZLI ZAYIFLAMA SADECE YAĞI DEĞİL KASI DA HEDEF ALIYOR

Kilo kaybı uzmanı Dr. W. Scott Butsch, Cleveland Clinic'e yaptığı değerlendirmede, bu fenomenin aslında vücudun hızlı değişimlere verdiği bir tepki olduğunu ifade etti. Dr. Butsch'a göre, diyet, ilaç veya cerrahi müdahale ile kısa sürede yüksek miktarda kilo verildiğinde vücut sadece yağ kütlesini kaybetmiyor; aynı zamanda kas kütlesinde de ciddi bir azalma meydana geliyor.

Vücudun daha önceki yüksek ağırlığı taşıma zorunluluğunun ortadan kalkması, kalça kaslarının (gluteal kaslar) küçülmesine ve doku kaybına yol açıyor. Bu durum, özellikle ofis ortamında çalışan bireylerde oturma esnasında kemiklerin yumuşak doku desteğinden yoksun kalması nedeniyle şiddetli ağrılara sebep oluyor. Ayrıca, gerilen cildin daha küçük bir yüzey alanını kaplamaya çalışması; kalça, karın ve kollar gibi bölgelerde sarkmalara zemin hazırlıyor.

TIBBİ TAVSİYE: 'KİLO VERME SÜRECİNİ ZAMANA YAYIN'

Uzmanlar, bu tür yan etkileri en aza indirmek için kilo verme sürecinin kontrollü ve yavaş ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyor. Dr. Butsch, hastaların ilaç kullanımına başlamadan önce doktorlarıyla bu riskleri konuşması gerektiğini, dozaj ayarlamasının vücudun adaptasyon süreci gözetilerek yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Kademeli zayıflama, cildin elastikiyetini korumasına ve kas dokusunun ani yıkımının önlenmesine yardımcı oluyor. Hekimler, zayıflama sürecinde sadece tartıdaki rakama değil, vücut kompozisyonunun nasıl değiştiğine odaklanılmasını tavsiye ediyor.

KAS KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN ÜÇ AŞAMALI FORMÜL

"Ozempic poposu" etkisinden korunmak ve zayıflarken sağlıklı bir fiziksel yapıyı korumak için uzmanlar şu üç temel kuralı öneriyor:

Direnç egzersizleri ve hedefli antrenman: Kilo kaybı sırasında kas kaybını önlemek için kalça kaslarını güçlendirecek egzersizler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, "clamshell" ve "reverse dumbbell lunges" gibi hareketlerin rutinlere dahil edilmesini öneriyor.

Kilo kaybı sırasında kas kaybını önlemek için kalça kaslarını güçlendirecek egzersizler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, "clamshell" ve "reverse dumbbell lunges" gibi hareketlerin rutinlere dahil edilmesini öneriyor. Yüksek protein tüketimi: Kasların onarımı ve korunması için protein alımı kritik bir rol oynuyor. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 10 ile 35'inin protein kaynaklarından karşılanması gerektiği belirtiliyor.

Kasların onarımı ve korunması için protein alımı kritik bir rol oynuyor. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 10 ile 35'inin protein kaynaklarından karşılanması gerektiği belirtiliyor. Hidrasyon ve cilt elastikiyeti: Cilt hücrelerinin büyük bir kısmının sudan oluştuğu gerçeğinden hareketle, sarkmaların önlenmesi için yüksek su tüketimi şart koşuluyor. Erkeklerin günde ortalama 13, kadınların ise 9 bardak su içmesi, cildin kendini toparlama gücünü artırıyor.

Zayıflama ilaçlarının bilinçsiz kullanımı ve hızlı sonuç alma isteği, beraberinde kalıcı fiziksel hasarlar getirebilir.