Japonya'daki bilim insanları denizin derinliklerinde 38 yeni canlı türü keşfetti

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Deniz-Dünya Bilimleri ve Teknolojileri Ajansı (JAMSTEC) mensuplarının da aralarında bulunduğu bir grup araştırmacı, Haziran 2025'te insanlı denizaltı aracı Shinkai 6500 ile keşif gezisine çıktı.

Araştırmacılar, Japonya'nın batısındaki Nankai Çukuru çevresindeki 5 noktayı inceledi. Bunlar arasında Muroto Burnu açıklarındaki 4 bin 600 metre derinliğindeki deniz tabanı da yer aldı.

Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları ve Ogasawara Adaları çevresindeki 4 deniz altı volkanını da araştıran bilim insanları, denizden numune topladı.

Numuneleri inceleyen araştırmacılar yengeçler, deniz yıldızları, poliketler ve kabuklu deniz hayvanları dahil 38 yeni tür keşfettiklerini ve yeni olabileceğini tahmin ettikleri 28 türü de incelediklerini belirtti.

JAMSTEC'in Kıdemli Araştırma Teknisyeni Watanabe Hiromi, okyanustaki insan faaliyetlerinin genişlediğini belirterek, bu araştırmanın bu tür faaliyetlerin etkisini değerlendirmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olmasını umduğunu kaydetti.