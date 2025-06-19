Zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi!

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.