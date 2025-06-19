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Zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi!

Zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi!

19.06.2025 11:36:00
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İHA
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Zehirli etçil sarı kız örümceği görüntülendi!

Elazığ'da, son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli 'sarıkız örümceği' görüntülendi. Bir metre zıplayan, 13 santimetre uzunluğa erişebilen örümceğin, akrep ve kertenkele ile beslendiği belirtildi.

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

İlgili Konular: #Elazığ #örümcek

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