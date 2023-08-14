Zehirli Olabilecek Besinler! Her gün neredeyse bir kısmını yiyoruz

Yayınlanma: 14.08.2023 - 21:14

Güncelleme: 14.08.2023 - 21:15

Bazı meyve ve sebzelerin ve hatta bazı baharatların zehirli olabileceğini biliyor muydunuz? Sanırım cevapları duyabiliyorum. Elbette doğada zehirli olan birçok meyve ve sebze var. Ve biz onları yemiyoruz. Ancak hemen hemen her gün tükettiğimiz bazı meyve ve sebzeler var ve bunlar da toksik olabiliyor.

Hemen hemen her gün yediğimiz bazı meyve ve sebzelerin potansiyel olarak ölümcül yan etkilerine bir göz atalım.

Zehirli Olabilecek Gıdalar

Kiraz Çekirdekleri

Kirazın ortasındaki sert taş, zehirli olan ve siyanür olarak da bilinen prusik asitle doludur. Ama yanlışlıkla yutarsan korkmana gerek yok. Ancak, kirazlarınızı yerken ezmekten veya çekirdeklerini kırmaktan kaçının.

Elma Çekirdekleri

Elma çekirdekleri de siyanür içerir, bu yüzden ara öğün olarak bir avuç yemek akıllıca olmaz. Şans eseri, elma çekirdekleri, yanlışlıkla yerseniz siyanürün sisteminize girmesini önleyen koruyucu bir kaplamaya sahiptir. Ama dikkatli olmakta fayda var.

Mürver

Olgunlaşmamış mürver meyvesi, kabuğu veya mürver yaprağı yemek, kendinizi daha iyi hissetmek yerine daha kötü hissetmenize neden olabilir. Mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilen iki kimyasal olan lektinler ve siyanür içerirler.

Küçük Hindistan Cevizi

Küçük hindistan cevizi, yemeklere az miktarda eklendiğinde güzel bir tat verir. Ancak kaşıkla yenildiğinde sisteminizde büyük sorunlara neden olabilir. Halüsinasyonlara, uyuşukluğa, baş dönmesine, kafa karışıklığına ve nöbetlere neden olabilen bir yağ olan mirstisin içerir.

Yeşil Patates

Yüksek glikoalkaloid içeriği olan filizli ve yumrulu yeşil patates yemek mide bulantısı, ishal, kafa karışıklığı, baş ağrısı ve ölüme neden olabilir.

Çiğ Barbunya Fasulyesi

Tüm fasulye çeşitleri arasında, çiğ barbunya fasulyesi en yüksek lektin konsantrasyonuna sahiptir. Lektinler, size kötü bir karın ağrısı verebilen, kusmanıza veya ishale neden olabilen bir toksindir.

Acı badem

Hem acı hem de tatlı badem türleri, siyanüre dönüşebilen kimyasal bir bileşik olan amigdalin içerir, ancak acı badem açık ara en yüksek seviyelere sahiptir. Tatlı badem yemek güvenlidir, ancak işlenmemiş acı badem yemek kramplara, mide bulantısına ve ishale neden olabilir.

Çiğ Kaju

Marketten çiğ etiketiyle aldığınız kajular tam olarak böyle değil. Satışa çıkmadan önce, kabuklarındaki urushiol adı verilen bir toksini çıkarmak için buharda pişirilirler. Urushiol, zehirli sarmaşıkta bulduğunuz toksinin aynısıdır. Önceden buharda pişirilmiş kaju yemek, alerjik reaksiyona neden olabilir ve alerjiniz şiddetli ise ölümcül olabilir.

Mango

Tıpkı çiğ kaju fıstığı gibi, mangoların derisi, kabuğu ve yaprakları zehirli sarmaşıktaki toksin olan urushiol içerir. Zehirli sarmaşığa alerjiniz varsa, özellikle alerjiniz kötüyse, mangoyu ısırmak şişme, kızarıklık ve hatta nefes almada zorluk gibi ciddi reaksiyonlara neden olabilir.