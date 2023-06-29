Aspartam nedir? Aspartam zararlı mıdır? Aspartam hastalıklara neden olur mu? Aspartam hangi yiyeceklerde bulunur?

Yayınlanma: 29.06.2023 - 18:26

Güncelleme: 29.06.2023 - 18:37

Aspartam bir tatlandırıcı türü olması ile biliniyor. En tartışmalı tatlandırıcılardan biri olan aspartamın ne olduğu merak ediliyor. Şekerden çok daha tatlı olan bu maddenin zararlı olup olmadığı, bulunduğu yiyecekler ve hastalıklara neden olup olmadığı araştırılıyor. Peki Aspartam nedir? Aspartam zararlı mıdır? Aspartam hangi yiyeceklerde bulunur? Aspartam hastalıklara neden olur mu?

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ester olan bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir. Çay şekerinden 180 kat daha tatlıdır. İlk kez James M. Schlatter tarafından 1965 yılında keşfedilmiş, ABD'de 1974'te kullanımının onaylanmasından sonra uzun süre güvenilirliği tartışma konusu olmuştur. Aspartam kullanım güvenliği açısından ciddi tartışmalara neden olmuş, yapılan araştırmalarda bir zararı olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Avrupa Birliği'nde gıda katkı maddesi olarak E951 kod adını almıştır.

ASPARTAM ZARARLI MIDIR?

Aspartam; dünyanın 90'dan fazla ülkesinde gıda ve sağlık alanındaki yetkili kurumlar kullanımını onaylamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, son 8 yıllık dönemde yapılan geniş kapsamlı tüketim değerlendirmeleri ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalar, günlük aspartam tüketiminin ABD Yiyecek ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer yetkililer tarafından belirlenen kabul edilebilir günlük miktarların çok altında olduğunu göstermiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi, Avrupa Birliği Yiyecek Bilimsel Komitesi ve FDA tarafından uzun yıllar boyunca incelenmiş ve güvenli olduğu tespit edilmiştir.

ASPARTAM HASTALIKLARA NEDEN OLUR MU?

Aspartamın hangi hastalıklara neden olduğu hakkında uluslararası anlamda kabul edilmiş bir veri bulunmuyor. Kimi bilim insanları, aspartamın; zeka geriliği, beyin tümörü, kalp ve kanser hastalıklarına neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bunlar FDA tarafından onaylanmamıştır.

ASPARTAM KANSERE NEDEN OLUR MU?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), aspartamın ilk kez "kanserojen" olarak listeleneceğini açıklasa da Uluslararası Tatlandırıcılar Birliği (ISA) Genel Sekreteri Frances Hunt-Wood, "IARC bir gıda güvenliği kuruluşu değildir ve aspartamla ilgili incelemeleri bilimsel olarak kapsamlı değildir ve büyük ölçüde itibarını yitirmiş araştırmalara dayanmaktadır" dedi.

ASPARTAM HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

Kola ve bazı diyet içeceklerde,

Meyveli yoğurt ve sütlerde,

Meşrubatlarda ve soğuk içeceklerde,

Kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda,

Diyabet hastalarının kullandığı bazı gıdalarda,

Konserve meyveler ile ketçap gibi ürünlerde aspartam bulunur.