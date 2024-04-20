Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi kim? Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi kimdir?
Zehra Taşkesenlioğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi kim? Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi kimdir?
AK Parti Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi kim? Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi kimdir?
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?
Zehra Taşkesenlioğlu 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Refah Partisi'nde il kadın kolları başkanı görevinde bulundu. 24., 25. ve 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak seçildi.
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NUN AĞABEYİ KİMDİR?
Zehra Taşkesenlioğlu aynı zamanda eski SPK( Sermaye Piyasası Kurulu) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşidir. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 1996 yılından 2012 yılına kadar Bank Asya'da üst düzey görevlerde bulundu.
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