Zeki Alasya'nın eşinden duygusal paylaşım

24 Mayıs 2022 Salı, 17:21

Türk sinemasında 'Himmet Ağa', 'Hasip' ve 'Zeki' gibi karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Zeki Alasya (72), karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken yaşamını yitirmişti.

Usta oyuncunun 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşi Jülide Alasya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Zeki Alasya'yı evlilik yıl dönümlerinde andı.

"SANA DEDİĞİM HER 'EVET!' İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Alasya, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek diyerek birbirimize 'Evet!' dedik. Öyle de yaşadık... İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür... Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Ölümse bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili. Sana dediğim her 'Evet!' için teşekkür ediyorum, sana da kendime de... Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yarim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Ruhun şad olsun. Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam..."