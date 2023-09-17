Zeki Alasya'nın eski eşi Oya Alasya hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:01

Güncelleme: 18.09.2023 - 01:23

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın eski eşi ünlü oyuncu ve tiyatrocu Oya Alasya 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi oyuncunun kızı Zeynep Alasya verdi.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet Ağa'nın eşi rolüyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. Alasya "Annem Zeynep Oya Kaya'yı bugün kaybettik" sözleriyle sevenlerine acı haberi verdi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Alasya'nın cenazesi Zincirlikuyu camisinden kaldırılarak yine Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Türk tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu olan Oya Alasya, sinemanın merhum usta oyuncularından Zeki Alasya'nın ilk eşiydi.