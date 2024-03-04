Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıkladı: ‘Bu adamlar yapmış’
Yönetmen Zeki Demirkubuz, merak uyandıran paylaşımının ardından 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıkladı.
Yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündem olmaya devam ediyor.
3 Mart'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile en iyi film ve en etkileyici oyunculuğu açıklayacağını duyuran başarılı yönetmen, söz konusu filmin afişini bugün paylaştı.
“BU ADAMLAR YAPMIŞ”
Zeki Demirkubuz yaptığı paylaşım ile en iyi filmin ve en etkileyici oyunculuğun Kenneth Lonergan imzalı Manchester By The Sea olduğunu açıkladı:
Demirkubuz yaptığı paylaşımda “Acının destanı yazılır, kederin yüzü çizilir mi… Bu adamlar yapmış. Biri yazmış, biri çizmiş. Kenneth Lonergan, Casey Affleck” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Demirkubuz 3 Mart'taki yaptığı paylaşım ile merak uyandırmıştı:
“Entellektüel dayatmalar, sanatsal komplekslerden kurtulup meseleyi basitleştirdikçe, insan neyi sevip neyi sevmediğini, neye inanıp neye inanmadığını daha iyi anlıyor. Bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa karar verdim, yarın akşam söyleyeceğim.”
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