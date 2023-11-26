Zeki Demirkubuz gündem olan o tweeti sildi

Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:24

Güncelleme: 26.11.2023 - 09:24

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermediğini öne sürerek yeni filmi için boykot ve korsan olarak izleme çağrısı yapmasına X (eski adıyla Twitter) hesabından, 23 Kasım günü küfürle yanıt verdi.

Bugün yeni bir paylaşım yapan Zeki Demirkubuz, küfürlü yanıtını sildiğini açıkladı.

Demirkubuz, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsmail Kılıçarslan, TVNET canlı yayınında yönetmen Zeki Demirkubuz'u hedef almıştı.

Demirkubuz hakkında "Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" ifadelerini kullanan Kılıçarslan konuşmasının devamında Zeki Demirkubuz’un yeni filmi "Hayat" için boykot çağrısında bulunmuştu.

Kılıçarslan ardından Demirkubuz'un hayranlarına filmi 'korsan' olarak izlemelerini önermişti:

"Korsan izle, link atayım sana, korsanı çıktığında. Genç arkadaşım, Zeki Demirkubuz filmi izlemezsen sinemada ölmezsin. Bekle nasıl olsa korsana düşer. Korsanını izlersin.”

Yönetmen Demirkubuz, kendisini ve filmini hedef gösterip, 'korsan' çağrısı yapan Kılıçarslan'a sosyal medya hesabından cevap vermişti:

Demirkubuz şunları yazmıştı:

“Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...”