Zeki Demirkubuz gündem olan o tweeti sildi
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a verdiği küfürlü yanıtı sildiğini açıkladı.
Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail
Kılıçarslan’ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermediğini öne
sürerek yeni filmi için boykot ve korsan olarak izleme çağrısı yapmasına X
(eski adıyla Twitter) hesabından, 23 Kasım günü küfürle yanıt verdi.
Bugün yeni bir paylaşım yapan Zeki Demirkubuz, küfürlü
yanıtını sildiğini açıkladı.
Demirkubuz, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu
kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
İsmail Kılıçarslan, TVNET canlı yayınında yönetmen Zeki
Demirkubuz'u hedef almıştı.
Demirkubuz hakkında "Gazze hakkında yarım cümle
kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair
kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" ifadelerini
kullanan Kılıçarslan konuşmasının devamında Zeki Demirkubuz’un yeni filmi
"Hayat" için boykot çağrısında bulunmuştu.
Kılıçarslan ardından Demirkubuz'un hayranlarına filmi 'korsan'
olarak izlemelerini önermişti:
"Korsan izle, link atayım sana, korsanı çıktığında.
Genç arkadaşım, Zeki Demirkubuz filmi izlemezsen sinemada ölmezsin. Bekle nasıl
olsa korsana düşer. Korsanını izlersin.”
Yönetmen Demirkubuz, kendisini ve filmini hedef gösterip,
'korsan' çağrısı yapan Kılıçarslan'a sosyal medya hesabından cevap vermişti:
Demirkubuz şunları yazmıştı:
“Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...”
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