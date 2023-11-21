Zeki Demirkubuz'un son filminin vizyon tarihi ertelendi

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak'ın paylaştığı yeni filmi ‘Hayat’ın vizyon tarihi ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:22
Zeki Demirkubuz'un son filminin vizyon tarihi ertelendi
Abone Ol google-news

Yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya hesabından ‘Hayat’ filminin afişini paylaşarak, yeni vizyon tarihinin 15 Aralık olacağını duyurdu.

Demirkubuz, erteleme kararının ardından bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını alıntılayarak aynı gün vizyona girecek ‘Ölümlü Dünya’ filmine atıf yaptı. 

Demirkubuz paylaşımında, "Seninki hiçbir şey, kurtulup gidersin. Ameliyat tarihi, yurtdışı göçünü 1 Aralık’a göre ayarlayanlar var. Erteleme bizim de canımızı sıktı ama o tarihte memleket gülüp, eğlenecekmiş. Ölümlü dünya, 15 gün daha sabret…" ifadelerini kullandı. 

Başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk yer alıyor. Prömiyerini Filmekimi'nde yapan 'Hayat'ın 1 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyordu.


Zeki Demirkubuz hayat Film Filmekimi vizyon

İlgili Haberler

Zeki Demirkubuz imzalı Hayat filmi ne zaman vizyona girecek? Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Zeki Demirkubuz imzalı Hayat filmi ne zaman vizyona girecek? Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın prömiyeri yapıldı

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın prömiyeri yapıldı
Zeki Demirkubuz Müze Gazhane’de

Zeki Demirkubuz Müze Gazhane’de

En Çok Okunan Haberler