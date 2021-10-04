Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın çekimleri başladı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:40

Son olarak 2016 yılında "Kor" filmini çeken yönetmen Zeki Demirkubuz, Twitter hesabından "Hayat" adlı yeni filminin çekimlerine başladığını açıkladı.

Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer alacağı filmin ilk görseli de Demirkubuz'un paylaşımında yer aldı.

"Kader", "Masumiyet", "Yeraltı", "C Blok", "İtiraf" ve "Bekleme Odası" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen, başrol oyuncularının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp "'Hayat' Sinop'ta başladı" ifadelerini kullandı.