Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın çekimleri başladı
Yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yeni filminin çekimlerine başladığını duyurdu. Filmin başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak paylaşacak.
Son olarak 2016 yılında "Kor" filmini çeken yönetmen Zeki Demirkubuz, Twitter hesabından "Hayat" adlı yeni filminin çekimlerine başladığını açıkladı.
Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer alacağı filmin ilk görseli de Demirkubuz'un paylaşımında yer aldı.
"Kader", "Masumiyet", "Yeraltı", "C Blok", "İtiraf" ve "Bekleme Odası" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen, başrol oyuncularının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp "'Hayat' Sinop'ta başladı" ifadelerini kullandı.
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