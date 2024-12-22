Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:03

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:03

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, Zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek?

ZEMHERİ NE DEMEK?

Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiştir.