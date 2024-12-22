Zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek?

Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönem olarak biliniyor. Peki, Zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek?

Zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:03

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, Zemheri ne zaman başlayacak? Zemheri ne demek?

ZEMHERİ NE DEMEK?

Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiştir.


Etiketler: #zemheri #22 Aralık #Kış #ne demek

İlgili Haberler

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün? Berat Kandili nedir?

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün? Berat Kandili nedir?
21 Aralık günü nedir? 21 Aralık ekinoksunda neler olur?

21 Aralık günü nedir? 21 Aralık ekinoksunda neler olur?
Nar kırma ritüeli nedir? Nar kırma ritüeli kime ait? Nar kırma ritüeli ne zaman gerçekleşir?

Nar kırma ritüeli nedir? Nar kırma ritüeli kime ait? Nar kırma ritüeli ne zaman gerçekleşir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler