Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:34

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:34

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde müslüman yurttaşlar dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün? Berat Kandili nedir?

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.