Yayınlanma: 06.11.2023 - 21:17

Güncelleme: 06.11.2023 - 21:17

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına bu hafta 78 yaşındaki ünlü oyuncu Zerrin Sümer oldu. Zerrin Sümer, 22 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi ile evlendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Zerrin Sümer'in hayatı merak edildi. Peki, Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli? Zerrin Sümer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer, 1945 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Sümer, ilkokul ve ortaokulu Bergama’da okudu. Tiyatro hayatına, ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi’nde sahneye çıkarak başladı.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Sümer, konservatuarın son senesinde Devlet Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. Daha sonra Ankara Meydan Sahnesi’ne geçerek özel tiyatrolarda çalışmaya başladı.

Bugüne kadar 17 toplulukla 80’e yakın oyunda rol alan usta oyuncu, ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında görev aldı. 1996 yılında Yılmaz Erdoğan’ın BKM Oyuncuları’na katılmıştır.

ZERRİN SÜMER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

1985 - Yanlış Numara

1985 - Züğürt Ağa

1987 - Kiracı

1989 - Karılar Koğuşu

2000 - Vizontele

2003 - Vizontele Tuuba

2005 - 2 Süper Film Birden

2010 - Saklı Hayatlar

2010 - Kardelen

2013 - Meryem

2013 - Düğün Dernek

2014 - Zeytin Tepesi

1983 - Üç İstanbul

1986 - Çalıkuşu

1995 - Muhteşem Zango

1995 - Bir Demet Tiyaro

2000 - Güneş Yanıkları

2002 - En Son Babalar Duyar

2003 - Ölümsüz Aşk

2004 - Kadın İsterse

2004 - Karım ve Annem

2006 - Bir Demet Tiyatro

2006 - Fırtına

2007 - Zoraki Koca

2008 - Son Ağa

2008 - Komedi Türk

2009 - Yalancı Romantik

2009 - 2011 Sakarya Fırat

2014 - Nergis Hanım

2014-2015 - Güzel Köylü

2015 - Kara Bela

2015 - Hayat Öpücüğü

2017 - Aslan Ailem

2019 - Savaşçı

2020 - Sefirin Kızı

2023 - Ömer