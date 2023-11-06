Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli? Zerrin Sümer hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ömer dizisinde rol alan ünlü oyuncu Zerrin Sümer'in kim merak edildi. Zerrin Sümer'in hayatı yurttaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli? Zerrin Sümer hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına bu hafta 78 yaşındaki ünlü oyuncu Zerrin Sümer oldu. Zerrin Sümer, 22 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi ile evlendiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Zerrin Sümer'in hayatı merak edildi. Peki, Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında, nereli? Zerrin Sümer hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ZERRİN SÜMER KİMDİR?
Zerrin Sümer, 1945 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Sümer, ilkokul ve ortaokulu Bergama’da okudu. Tiyatro hayatına, ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi’nde sahneye çıkarak başladı.
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Sümer, konservatuarın son senesinde Devlet Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. Daha sonra Ankara Meydan Sahnesi’ne geçerek özel tiyatrolarda çalışmaya başladı.
Bugüne kadar 17 toplulukla 80’e yakın oyunda rol alan usta oyuncu, ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında görev aldı. 1996 yılında Yılmaz Erdoğan’ın BKM Oyuncuları’na katılmıştır.
ZERRİN SÜMER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
1985 - Yanlış Numara
1985 - Züğürt Ağa
1987 - Kiracı
1989 - Karılar Koğuşu
2000 - Vizontele
2003 - Vizontele Tuuba
2005 - 2 Süper Film Birden
2010 - Saklı Hayatlar
2010 - Kardelen
2013 - Meryem
2013 - Düğün Dernek
2014 - Zeytin Tepesi
1983 - Üç İstanbul
1986 - Çalıkuşu
1995 - Muhteşem Zango
1995 - Bir Demet Tiyaro
2000 - Güneş Yanıkları
2002 - En Son Babalar Duyar
2003 - Ölümsüz Aşk
2004 - Kadın İsterse
2004 - Karım ve Annem
2006 - Bir Demet Tiyatro
2006 - Fırtına
2007 - Zoraki Koca
2008 - Son Ağa
2008 - Komedi Türk
2009 - Yalancı Romantik
2009 - 2011 Sakarya Fırat
2014 - Nergis Hanım
2014-2015 - Güzel Köylü
2015 - Kara Bela
2015 - Hayat Öpücüğü
2017 - Aslan Ailem
2019 - Savaşçı
2020 - Sefirin Kızı
2023 - Ömer
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