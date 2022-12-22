Acun Ilıcalı açıkladı... Survivor 2023'ün 3 kadın yarışmacısı belli oldu

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:36

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'te üç isim daha belli oldu.

Yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı. Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.