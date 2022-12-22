Acun Ilıcalı açıkladı... Survivor 2023'ün 3 kadın yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan kadın yarışmacılardan bazı isimleri açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 17:36
Acun Ilıcalı açıkladı... Survivor 2023'ün 3 kadın yarışmacısı belli oldu
Abone Ol google-news

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'te üç isim daha belli oldu.

Yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney vardı. Acun Ilıcalı bu sefer de kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.


acun ılıcalı acun Survivor 2023 survivor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler