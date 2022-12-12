Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:47

TV8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Survivor 2023 yarışmasının hazırlıkları başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını ise Acun Ilıcalı açıkladı.

"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Twitter hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu, kendisine başarılar diliyorum"ifadelerini kullandı.

Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayımlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.