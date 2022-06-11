Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış kimdir?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:20

Tolga Akış 1984 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite için geldiği İstanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış 7 Temmuz 2021 tarihinde evlendi. Akış aynı zamanda, Zeynep Bastık'ın menajerliğini yürütüyor.

TOLGA AKIŞ VE ZEYNEP BASTIK NEDEN BOŞANIYOR?

Üç yıllık birlikteliğin ardından 2021 temmuz ayında evlenen ikili, sürpriz şekilde boşanma kararı aldı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenildi.

Tolga Akış boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yaptı "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."

Zeynep Bastık'ın açıklaması ise şöyle: "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!"