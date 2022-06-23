Zeynep Demirel, Volkan Demirel'i ti'ye aldı: 'Bakın ne buldum'
Zeynep Demirel, eski Fenerbahçeli yıldız Volkan Demirel'in yıllar önce çekildiği fotoğrafı ti'ye alan gönderisi dikkat çekti.
Volkan Demirel'in gözlüklü fotoğrafı uzun yıllar sonra Zeynep Demirel'in paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
Volkan Demirel'in oyuncu ve model eşi Zeynep Sever Demirel son olarak eşi Volkan Demirel'in yıllar önce verdiği bir pozda yer alan güneş gözlüğünü bulup fotoğraf çekildi.
Eşinin yıllar önce çekildiği fotoğrafı ti'ye alan Demirel "Bakın ne buldum" notuyla bu fotoğrafı paylaştı.
Eşine espri ile karşılık veren Volkan Demirel de "Sayemde modayı takip ediyorsun (geriden) biraz da sen tak" yorumunu yaptı.
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