Zeynep Özyağcılar denize giremeyince 'karların' üstünde yüzdü: Sosyal medyada gündem oldu

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Özyağcılar, kar yağışı nedeniyle denize giremeyince çözümü evinin bahçesinde mayo ile karların üzerinde yuvarlanmakta buldu.

İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ünlü isimlerin de sosyal medyada paylaşımlar yapmasına neden oldu. Karın keyfini çıkaran isimler arasına oyuncu Zeynep Özyağcılar da katıldı.

Her yıl ocak ayının ilk gününde denize girdiğini söyleyen Özyağcılar, bu yıl yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan don nedeniyle evden çıkamadığını belirtti.

DENİZE GİREMEYİNCE, KARLARDA YUVARLANDI

Denize gidemeyen oyuncu, çözümü mayo giyerek evinin bahçesinde karların üzerine yatmakta buldu.

Karlar üzerinde yüzme hareketleri yaparak yuvarlanan Zeynep Özyağcılar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eğlenceli görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

"KİMSEYE VERİLECEK HESABIM YOK"

Zeynep Özyağcılar, paylaşımında "Canım dostum, 'Delirmeye mecburuz' dedi bugün. Saatlerce yazabilirim 'Neden?' diye. Evet devrik cümleleri ve devrilmeyi seviyorum. Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her sene 1 Ocak'ta denizde olurum... Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de 'Kara girerim' dedim. Çünkü hayat... Gel bakalım 2026" notuyla yayımladı.