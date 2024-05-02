Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 dizi listesini yayımladı. İşte, bu hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2024 Perşembe, 11:23
Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

10. Hırsızlar

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

9. Ahit: Musa'nın Hikâyesi

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

8. Dead Boy Detectives

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

7. Kuş Uçuşu (2. Sezon)

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

6. Asunta

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

5. Altın Peşinde

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

4. Antrasit

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

3. 3 Cisim Problemi

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

2. Kuş Uçuşu (3. Sezon)

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

1. Baby Reindeer

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