Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…
Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 dizi listesini yayımladı. İşte, bu hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…
10. Hırsızlar
9. Ahit: Musa'nın Hikâyesi
8. Dead Boy Detectives
7. Kuş Uçuşu (2. Sezon)
6. Asunta
5. Altın Peşinde
4. Antrasit
3. 3 Cisim Problemi
2. Kuş Uçuşu (3. Sezon)
1. Baby Reindeer
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