Zeytinlerin tazeliğini korumanın püf noktaları: Uzmanların önerileri... 1 kavanoz yeterli

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:27

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:27

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin, doğru saklanmadığında tadında ve yapısında değişiklikler yaşayabilir. Ancak, zeytinlerin taptaze tutulması için bazı pratik yöntemler ve uzman tavsiyeleri bulunuyor.

İşte zeytinlerin taze kalmasının sırları:

ZEYTİNLER NASIL TAZE KALIR?

Cam Kavanoz Kullanımı

Zeytinleri doğru şekilde saklamak için cam kavanozlar en ideal seçenektir. Plastik veya metal kaplar yerine cam kavanozlar tercih edilmelidir.

Siyah ve Yeşil Zeytin Ayrımı

Siyah ve yeşil zeytinler farklı yöntemlerle saklanmalıdır.

Siyah Zeytinler

Siyah zeytinlerin bozulmaması için sulu ve yağlı olmaları önemlidir. Kavanoza konulduktan sonra üzerine bir miktar kaya tuzu veya zeytinyağı dökülerek tazeliklerini korumaları sağlanmalıdır. Ayrıca, kavanozların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Yeşil Zeytinler

Yeşil zeytinlerin taze kalması için salamura içinde saklanmaları gerekmektedir. Cam kavanoza yerleştirilen yeşil zeytinlerin üzerine tuzlu su eklenmelidir. Ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.

Zeytinleri Kap Sürekli Çıkartmayın

Zeytinlerin dayanıklılığını artırmak için sürekli olarak kapa açıp kapamaktan kaçınılmalıdır. Kap içinde muhafaza edilen zeytinler daha uzun süre taze kalacaktır.

Buzdolabı ve Buzluk Kullanımı

Zeytinler buzdolabında veya buzlukta saklanabilir. Ancak bu işlem öncesi belirli adımlar izlenmelidir.

Zeytinleri iyice durulayın. Tuzlu suyun içine zeytinleri koyarak bekletin. Belirli bir süre sonra zeytinleri tuzlu sudan çıkarın. Zeytinleri buzdolabının en soğuk bölümüne veya dondurucuya yerleştirin.

Bu şekilde hazırlanan zeytinler yaklaşık uzun süre taze kalacaktır.

Uzmanlar, bu yöntemlerin zeytinlerin taze kalmasına yardımcı olacağını belirtiyorlar. Ayrıca, zeytinleri havalandırılmamış kavanozlarda saklamamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Tüm bu adımları izleyerek, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinleri uzun süre taze tutabilirsiniz.