Personel kadrosunu güçlendirmek için servis görevlisi (gişe memuru) alımı yapacak olan Ziraat Bankası'nın başvuruları 21 Mayıs tarihinde başladı. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı ne zaman? Ziraat Bankası 150 gişe memuru yazılı sınav ne zaman?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Ziraat Bankası için başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ZİRAAT BANKASI 150 GİŞE MEMURU YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvuracak adaylar, üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 900 TL ödeyecektir.



