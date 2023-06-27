Ziynet Sali’den Londra’da anlamlı konser

Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:07

Güncelleme: 27.06.2023 - 18:07

Londra’da 5. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Sali, uzun bir aradan sonra Londralı hayranlarının karşısına çıktı. Sali, sevilen parçalarının yanı sıra klasikleşmiş eserlere de repertuvarında yer verdi. Dominion Centre Gaumont Palace’de düzenlen festivalde Ziynet Sali’nin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs’ta tanınan pek çok sanatçı da sahne aldı.

Festivalin bilet satışından elde edilen tüm gelir Adıyaman’da depremde hayatlarını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Maarif Koleji’nde okuyan ve okulun voleybol takımında oynayan sporcular adına yaptırılacak okula bağışlandı.

Tüm Kıbrıs halkının ‘Şampiyon Melekler’ olarak andığı merhum sporcular adına yaptırılacak okul için sahne aldığını söyleyen Sali, “Onları sevgiyle anıyoruz, bu gece burada olmamızın sebebi onlar. İsimleri sonsuza dek onlar adına kurulacak okul ile yaşayacak” diyerek duygularını ifade etti.

Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi NOTCO Başkanı Osman Ercen, Ziynet Sali’ye festivale katkılarından dolayı plaket taktim etti.

Sali, yeni yayınladığı ‘Duy İstanbul’ isimli şarkısını söylerken salondaki dinleyicileri ile selfie çekti.