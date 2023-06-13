GKRY, Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretini 'yasadışı' olarak niteledi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:18

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın KKTC'ye yaptığı ziyareti "yasadışı" olarak niteledi.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararının bir başka açık ihlali olan Erdoğan'ın işgal altındaki topraklara yaptığı yasadışı ziyareti kınamaktadır" denildi.

Açıklamada, KKTC'nin işgal altında olduğu öne sürülerek, "İşgal altındaki topraklarda bulunduğu süre zarfında hem Türkiye Cumhurbaşkanı hem de Kıbrıslı Türk lider, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ilişkin kabul edilemez tutumlarını yinelemişlerdir" denildi.

Erdoğan, dün KKTC'yi ziyaret etti. Bu, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurtdışı gezisiydi.